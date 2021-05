Risto contesta a todos los que le han insultado por hablar de la crisis en Ceuta: "Incluso me han llamado subnormal"

Elisa Beni: "Es publicista"

"Puede que tengan razón", ha dicho Risto, en muchas áreas reconoce que es un inculto, y "lo peor no es que Elisa Beni me llame publicista", ha asegurado, eso sí, "igual debería de haberse informado más", ha añadido, porque no ha estudiado Publicidad, sino Administración y Dirección de Empresas y tiene una agencia de publicidad.

"Pablo Iglesias no ha ayudado", ha asegurado, y no lo dice solo Risto, lo ha dicho ABC, Voxpopuli, Publico.es... "Todo esto, insisto, ratifico y me reitero no ha ayudado a la situación actual", ha añadido el presentador.