VOX, en su campaña electoral para las elecciones de Madrid, ha colocado un polémico cartel en la estación de Sol, cargando contra los menas. Este es el mensaje que reza en él: "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes" . Compara el coste mensual de un menor extranjero no acompañado con la pensión mensual de los mayores.

"Ojo a la acusación gravísima que lanzan en uno de sus carteles hoy", decía Risto antes de que Marta Flich leyera el mensaje del cartel en 'Todo es mentira'. "Sin palabras", continuaba, y como todavía no son las 5 de la tarde y no estamos en horario superprotegido, lo voy a decir", y a continuación ha dicho lo que pensaba, " hacer este cartel es ser un hijo de la gran p***".

'TEM' aplaude la decisión de la Fiscalía

"Pensar este cartel es de desgraciado, no merecen absolutamente nada, ni siquiera el tiempo que les estamos dedicando aquí, solo para llamarles desgraciados a los que hayan pensado y producido este cartel, son unos auténticos desgraciados con todas las letras" , así les ha calificado.

La asociación marroquí se ha encargado de desmentirlo a través de un tuit: "Los menores no acompañados no reciben ningún sueldo mensual", la partida de 4.700 no va a los menores, va a gastos de instalaciones o sueldos de profesores. Además ha puntualizado que el 70% de esos menores son de nacionalidad española.