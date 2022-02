Risto cambia de gafas y recibe un aluvión de comentarios por parte de sus compañeros de 'Todo es mentira': "Me he visto así y allá que voy"

Risto nos tiene acostumbrados a su look en 'Todo es mentira': gafas oscuras, camisa y corbata. Pero este martes 1 de febrero ha sorprendido a todos sus colaboradores con un pequeño cambio: ¡El presentador se ha cambiado de gafas! Y unas gafas por las que se le podían ver perfectamente sus ojos.

Aunque no es la primera vez que deja a un lado sus lentes tintadas, ha aparecido en otros programas con estas gafas claras, sí que es la primera vez en 'Todo es mentira', algo que ha generado más de un comentario en el plató.

"Estás con gafas de corregir exámenes", le ha dicho Antonio Castelo tras ver este cambio en su compañero, mientras que Pilar Rahola ha sido muy clara, "a mí esas gafas me ponen", ha sentenciado. Y esta ha sido la explicación de Risto, "me he visto así y allá que voy", además se ha dado cuenta de algo muy importante, "de repente veo colores, os veo a todos", ha añadido. "Es cierto que te hacen un poquito mayor verdad que te hace más mayor