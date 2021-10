"Nadie está cuestionando su derecho a huelga, lo que estoy cuestionando son las maneras de llevarla a cabo"

Tras dejar un maquinista encerrados a los pasajeros, con niños en el vagón, unos 45 minutos en el tren: "Es inhumano y no me parece justificable"

"Si saltan los servicios mínimos y encima hay algunos maquinistas haciendo prácticas deleznables sí es criticable"

Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, comparece en 'Todo es mentira' para explicar todos los detalles de la huelga de los empleados de Renfe. Sin embargo, Risto Mejide no pudo morderse la lengua y preguntar al invitado sobre el tren que encerró a sus usuarios durante 45 minutos.

El presentador lee el testimonio de una afectada y señala al portavoz del sindicato: "Cuénteme una razón por la cual un maquinista puede dejar a los usuarios encerrados en una estación durante 45 minutos, cuando en ese vagón además hay niños pequeños... y que me la crea".

Escudero contesta rápidamente al presentador: "Que estén encerrados solo puede ser por un motivo, que la señal de salida de la estación esté cerrada y que la estación no tenga parada comercial... que por lo tanto el maquinista está esperando a que se encienda la señal para continuar el viaje". Risto, sin dar crédito, replica: "Usted entenderá que no me lo crea".

El portavoz ferroviario añade: "Lo que yo no me creo es que un maquinista deje encerrada a la gente porque a él le dé la gana". El presentador, muy indignado: "Me parece inhumano y no me parece justificable bajo ningún concepto, dejar a la gente ahí encerrada con niños pequeños".

"Nadie está cuestionando su derecho a huelga, lo que estoy cuestionando son las maneras de llevarla a cabo, si saltan los servicios mínimos y encima si hay algunos maquinistas, no todos, haciendo prácticas deleznables... ¡esto sí es criticable! Uno puede ir a la huelga, lo que no tiene sentido es que encierren a los pasajeros en el tren", desarrolla Risto.