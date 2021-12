Reventa de entradas de Nochevieja y conciertos: "Prefiero perder algo y venderla que ni venderla"

Twitter, Instagram, páginas de anuncios... ¿pero cuáles están siendo los motivos? "He cogido el covid y no puedo asistir, estoy confinada", "hemos dado positivo y no podemos ir"... la situación se repite entre los clientes. Pero no solo ocurre en los cotillones de nochevieja, también pasa con los conciertos como el de Dani Martín. Y puestos a revender, también se ofrecen entradas para el cine.