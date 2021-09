Una responsable de la discoteca desmiente a las influencers Devermut: “En ningún caso fueron expulsada por discriminación u homofobia”

Dos influencers, activistas en los derechos LGTBI , denuncian que las echaron de una discoteca de Cádiz por ser “bolleras” y besarse en medio de la pista. Pero los responsables de la discoteca no han tardado en desmentir a Devermut , así se hacen llamar en redes sociales donde acumulan casi un millón de seguidores , con un comunicado y aportando imágenes de las cámaras de seguridad que no dejan en muy buen lugar a las dos chicas influencers.

“Para nada fueron expulsadas por ningún motivo de discriminación u homofobia... fueron por no cumplir medidas covid y las malas formas con las que se dirigieron al personal, como se ve en las imágenes y todavía hay mucho más material en las grabaciones que no hemos publicado”, asegura la responsable. “Está claro que en las imágenes se ve claramente que no hay ningún tipo de agresión como ellas denuncian”, continuaba Alba.