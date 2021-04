"Entiendo que cuando se refiere a mí en masculino, ¿lo hace conscientemente?", le ha preguntado la vicepresidenta primera de la Mesa de la Comisión de Industria bastante molesta con la actitud del diputado de VOX. Pero Alberto Rodríguez Almeida no le ha contestado y ella le ha insistido, "si quiere hablar de la PNL hablamos de la PNL, si no, le he hecho una pregunta. Me contesta o si no, continuamos con la PNL. Tiene dos minutos".