Andrea Suárez ha respondido a esto y asegura que no va a acatar lo que dice el Ayuntamiento de Sitges: “Si lo tuviera que hacer, lo haría, pero me lo tiene que decir un juez (…) Desde el principio están en contra de mí porque me están pidiendo cosas que jamás le piden a nadie. Van a por mí”, aseguraba en su conexión en directo con ‘Todo es mentira’.