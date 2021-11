Yván Pozuelo, profesor de francés inhabilitado, por poner 10 a todos sus alumnos: "Quien me está castigando es la izquierda"

¿Por qué les pone un 10 a todos?, esta ha sido la pregunta obligada de Risto en su conexión en 'Todo es mentira' con el docente, "porque yo los evalúo en el aula conmigo", ha explicado, "trabajo por proyectos", ha añadido, "esto es atención a la diversidad, esto es educación inclusiva. Porque hay que potenciar todo lo que ellos saben y todo lo que me demuestran no solamente en un examen memorístico si no todos los días".