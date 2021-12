La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba que muchos profesionales de los centros de salud no querían “trabajar ni arrimar el hombro” y Alfonso Serrano ha querido justificar esas controvertidas declaraciones en directo en el programa de Risto Mejide.

Además, sobre esta cuestión, aseguraba: “Hay gente que se queja en algunos centros de salud y en otros, no. Habrá que ver qué pasa en algunos centros, es un ejercicio de responsabilidad”, declaraba el portavoz en la Asamblea de Madrid.

Me gustaría que no se usara la Atención Primaria como campo de batalla

“A mí lo que me gustaría es que algunos no utilizaran la Atención Primaria como campo de batalla. Ya hemos visto que la izquierda política lo ha utilizado muchas veces y es un tema muy sensible”, decía Alfonso, a lo que Risto Mejide respondía: “La ha liado vuestra jefa con esas declaraciones. Es un tema tan sensible que ha llamado vagos a algunos”.