Isabel Díaz Ayuso ha abordado este tema en 'El programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana ha querido saber si es necesario derogar la actual ley, “yo he defendido siempre que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente . El aborto cero no existe, siempre va a haber mujeres que quieran abortar y lo tienen que hacer en condiciones de sanidad, lógicas, y además con las mejores garantías”.

"Lo que sí quiero que quede claro es que no se ha de celebrar como una fiesta , como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos controles”, ha asegurado la presidenta de Madrid.

Tras estas declaraciones, Pilar Rahola ha contestado duramente a Ayuso, "no puedo entender de ninguna manera que una mujer llegue a decir que cualquier mujer puede abortar alegremente como si fuera una fiesta, me parece una declaración tan deshumanizada, tan malvada, tan triste. .. porque además lo hace una mujer", ha sentenciado.

"Ayuso a veces nos hace reír, hoy era para llorar, un aborto siempre es un drama", ha asegurado la colaboradora de 'Todo es mentira', "volver a este tipo de debates y encima criminalización a la mujer y culpabilizándolas me parece atroz". Para Rahola esta decisión es muy dura para cualquier mujer, "ya está bien Ayuso que todo no vale por ganar hoy has hecho un acto de absoluta maldad", ha estallado.