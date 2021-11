Benjamín Palacio tiene dos motivos por los que no lo ha hecho, uno es el objetivo, "de la vacuna no sabemos prácticamente nada", ha subrayado. Se sabe que aunque te hayas vacunado, te puedes seguir contagiando, eso sí, el efecto es mucho menor en los vacunados, sin embargo, "eso para mí no es una motivación para hacerlo". Y también están los efectos secundarios, "al ser algo tan reciente no me genera confianza introducirme la vacuna en el cuerpo", ha apuntado.