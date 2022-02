Miguel Lago contradice al diputado de BNG: "Esta cosa de galleguiños pobrecitos que no nos quieren, lo siento mucho, pero yo no lo compro"

'Todo es mentira' ha podido hablar con Néstor Rego, diputado de BNG , sobre esta polémica eurovisiva, según este partido, "ha habido discriminación lingüística" , ya que Tanxuguerias fueron votadas por el público y no por el jurado.

La propuesta de Tanxugueiras representaba una lengua y una "cultura pujante que es la gallega, que lamentablemente, no tiene las plataformas de difusión que tendría que tener" , ha asegurado Rego, "como deberían de tener otras culturas del Estado español, a partir de ese reconocimiento de que ese estado es plurinacional, pluricultural y plurilingüe, creo que eso no está reconocido desde el punto de vista jurídico ni tampoco desde el punto de vista del tratamiento que tenemos en los medios de comunicación", ha sentenciado el diputado.

Miguel Lago no ha podido evitar contestarle: "Tenemos la autonómica más antigua de España con dos canales con emisión internacional con una afición gallega de marca como puede ser la que hace Ramón Campos de Bambú con todos los premios internacionales con actores gallegos que han arrasado en las galas de los Goya, a mí esta cosa de galleguiños pobrecitos que nos están diciendo por fuera que no nos quieren, lo siento mucho pero yo no lo compro", ha sentenciado el colaborador.