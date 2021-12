Un médico de Atención Primaria invita a Ayuso a acudir a un centro para ver si existe algún boicot de los sanitarios: "El nivel de trabajo es muy alto"

Otra de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos es si son fiables o no los test de antígenos, "yo me fío de los test de farmacia", ha sentenciado, "no estamos como para no fiarnos, me fío de los test de farmacia positivos con síntomas". Eso sí, ha puntualizado que merecen la pena hacérselos siempre y cuando tengan síntomas.