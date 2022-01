La tecnología avanza cada vez más deprisa y hay gente que se está quedando atrás. La idea de crear una campaña contra el dominio de la atención telemática en los bancos le vino a Carlos San Juan porque “después de la pandemia se ha incrementado mucho”. Y añade que, tras la fusión de Bankia con Caixabank funcionaban muy mal los cajeros y había muchos problemas, pero no personal para solucionarlos. “Se tragaban tarjetas y no nos atendían. Fui uno de los afectados, pero a mi alrededor gente de mi edad y más mayores que utilizaban cartillas no podían operar y no recibían ayudas”, explica.