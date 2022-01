Este lunes 10 de enero Risto no ha podido volver a su puesto de trabajo en 'Todo es mentira' tras las vacaciones navideños, el presentador anunció en sus redes sociales que estaba de nuevo contagiado por coronavirus tras presentar síntomas, "BOOM. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre . Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron", escribió en su cuenta de Instagram.

Además el colaborador quiso mandar un recado a los antivacunas, "Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves , y doy fe, que hago colección de variantes)".

Marta Flich ha comenzado el programa mandando un mensaje a todos los que todavía no se han vacunado, "gracias a la vacuna sabemos que Risto no ha pisado el hospital, gracias a la vacuna sabemos que no va a tener secuelas", ha asegurado.