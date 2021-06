La vacunación en España va viento en popa (Ayuso ha anunciado que, a finales del mes de junio, Madrid comenzará a llamar a la franja de los 30-39 años de edad) y todos los españoles aún no vacunados están pendientes de que les llegue su cita, con el día la hora y el tipo de vacuna que le toca.

Sin embargo, luego se ha dado cuenta de que no era así: “Había guardado mal el número y creía que me estaban llamando del centro de salud, pero no. ¡Pensaba que iba a anunciar algo importante en directo!”, ha corregido la presentadora.