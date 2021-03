Marcos de Quinto reconoce que se ha reunido con Teodoro García Egea y habla de su posible fichaje por el PP

Además, Risto Mejide le mostró al colaborador una noticia del diario ‘El Mundo’ que aseguraba que se había r eunido en varias ocasiones con Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular : “No, no me he reunido varias veces con él, me he reunido una sola vez. Fue una reunión simplemente para conocernos , es una persona muy agradable”.

Pese a esto, Marcos de Quinto quiso dejar clara sus intenciones: “No, no me voy al PP, ni me lo han pedido, yo ya he dejado la política activa”. “Pablo Casado me parece una persona majísima, me parece muy buena persona”, elogiaba también al líder del PP.