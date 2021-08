El analista Manuel Gazapo explica por qué en Afganistán no hay ejército ni gobierno

Manuel Gazapo, analista de conflictos internacionales, se pronuncia en 'Todo es mentira' sobre todo lo que está ocurriendo en Afganistán y explica los motivos por los que el país de Oriente Medio no tiene ejército ni gobierno.

El entrevistado quiere dejar claro un punto: Afganistán no va a tener un ejército. " No va a haber un ejército porque hay un golpe de estado, van a conformar un contingente de fuerzas , que van a jurar lealtad a los talibanes y su extremismo. Por lo tanto, son simpatizantes de los que luchan por el yihad ", matiza Gazapo.

En cuanto a la dirección del país, Mauel explica que "no se puede hablar de gobierno porque son unos terroristas al mando, ni tampoco se puede decir que hay un ejército". Sin embargo, el analista Gazapo deja claro una cosa: " La sociedad son las víctimas, los hombres, mujeres y niños que están sufriendo el régimen talibán, ante esto no podemos tener medias tintas, al igual que cuando actúan en España ".

"La realidad no es la de Kabul, aunque son imágenes muy duras. Pero si eso os parece preocupante, no podéis ni imaginar aquellas coordinadas y provincias que están desconectadas... allí se está matando a mujeres, asesinando a gente que no había colaborado con los regímenes. Esta es la realidad, por desgracia", termina declarando Gazapo.