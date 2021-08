Marc Masip, experto en adicción a nuevas tecnologías: “Yo prohibiría los videojuegos del todo”

Masip ha sido muy tajante nada más comenzar la entrevista: “Yo prohibiría los videojuegos del todo, no daría esas tres horas”. El experto ha explicado que lo ve así porque “pensad que la sensación que tendrá el niño chino el jueves por la tarde será muy similar al síndrome de ansiedad, de abstinencia y el domingo seguramente de agresividad y malestar”. “La OMS ha puesto en la misma categoría las drogas y los videojuegos”, ha aseverado.

Su experiencia le dice que el perfil de los jóvenes adictos a los videojuegos es cada vez de chicos más jóvenes: “Antes era de 15 a 17 años, ahora a partir de 10 y 12”. Esto se debe a que los niños cada vez usan antes las pantallas y que los videojuegos que les diviertes “son más perjudiciales”. Por ejemplo, dice que los juegos de antes no eran de la misma forma, pero que ahora algunos como el Fornite (que exige micropagos) o el Among us (donde traicionas a tus amigos) sí lo son.