“Hay una confusión entre lo que es el acuerdo y lo que es la publicación. Lo que dice el estatuto de Madrid es que no se podrán ‘acordar’ la disolución del parlamento cuando esté tramitándose una moción de censura… no dice que no se podrá ‘publicar’. Si el acuerdo se ha producido antes, eso va por delante y la publicación da igual cuando sea. En este caso no es relevante la publicación”, aclaraba el magistrado.