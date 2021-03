Luis Rollán, tras la emisión del documental de Rocío Carrasco: “He hablado con ella y me ha dicho que está tranquila”

Luis Rollán , amigo íntimo de Rocío Carrasco, ha visitado el plató de ‘Todo es mentira’ para hablar de todo lo que sucedió ayer. “Hablo con ella todos los días, he hablado después de la emisión de los dos primeros capítulos de esta serie documental y me ha dicho que está tranquila ”, aseguraba el periodista.

“Yo me he visto muchas veces enfrentándome a compañeros míos porque no entendían mi postura. Ayer se vio claramente que aquí no hay ningún guion…lo mínimo que podemos hacer después de 20 años, es escucharla”, continuaba Luis Rollán.