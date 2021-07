Karina relata cómo superó sus problemas de ansiedad: "En plena cresta de la ola mi discográfica me dio la patada"

"Yo tuve ayuda. Pedí ayuda a un profesional, a una amiga que terminó su carrera de Psicología. Yo estando en la cresta de la ola, en el 78, a mi prácticamente, por hablar coloquialmente, me dieron la patada en el culo en mi casa discográfica. Tenía 29 años y entonces me acuerdo que estaba muy lejos el despacho y me fui andando a mi casa, que eran como 5 o 6 km porque tenía que pensar y lo primero que tuve fueron mis amigos y familiares, que me dijeron que yo tenía un nombre. El primero el que tengo, Maribel. Y luego ya Karina", ha compartido la cantante.