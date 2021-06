En 2007 seis atracadores albanokosovares asaltaron la residencia del productor en Boadilla del Monte y además recibió un hachazo en la cabeza. Así lo explicó el propio Moreno, lleno de moratones y heridas: "Entró un encapuchado con una pistola pequeñita, luego entró el siguiente y llevaba una palanca negra, luego vino otro... Me lancé hacia ellos y empezó un zafarrancho, me dieron con una barra y un hachazo, lo único que me quedaba era salvar la vida como pudiera, me agarraron como un trapo y me llevaron donde sabían que estaba la caja fuerte".