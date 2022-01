El exministro José Luis Ábalos, sobre las macrogranjas: “Tal y como está planteado, no es un problema real”

Ábalos ha negado la idea del exministro de Exteriores del Partido Popular y ha respondido: “No, no es el caso de las macrogranjas, esto es un tema real”. Risto Mejide ha querido saber su opinión sobre el tema, y Ábalos ha dicho: “Tal y como está planteado no es un problema real. Que hay macrogranjas, claro, si no no habría debate incluso para el que las niega. Una negación normalmente es un reconocimiento”.