José Antonio López habla de los síntomas que sufren un 20% de los jóvenes tras el covid: "Cansancio extremo y la famosa niebla cerebral"

Hay algo que no acaba de entender Risto, "si las consecuencias en menores de 35 años estamos diciendo que no se van a morir como moría nuestra gente mayor, pueden pasarlo con algunos síntomas. A mí me suena muy desproporcionado no se van a morir como cuando empezó la pandemia, la gente se está vacunando cada vez más, incluso vamos a tener gente joven vacunada", ha comentado el presentador, y pregunta, "¿y vamos a tener que tomar las mismas medidas que hace un año?".