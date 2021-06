Habla el abogado de John McAfee: "Nunca mostró síntomas de querer suicidarse"

El miércoles se encontró el cuerpo sin vida de John McAfee , el creador del antivirus . Se presupone que se trata de un suicidio aunque las teorías conspiranoicas no han tardado en aparecer. Él mismo, avisó días antes a través de un tatuaje de que no tenía pensado suicidarse , y esto ha hecho saltar las alarmas de los investigadores. Hablamos con Javier Villalba, su abogado .

El letrado asegura que no puede afirmar si la muerte de McAfee fuese un suicidio o no y revela que la familia ha pedido realizar una segunda autopsia, fuera de la oficial, aunque no se ha finalizado aún la primera. "En ningún momento mostró síntomas de querer suicidarse, su actitud siempre fue valiente y guerrera".