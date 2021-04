Joaquín Patilla, candidato de Cs, saca los colores a Marta Flich: “Eres de las pocas personas que me ha puesto roja en televisión”

Este miércoles a partir de las 15.45 horas se va a celebrar el primer debate de las elecciones madrileñas . 'Todo es mentira' va a contar con cinco candidatos de los principales partidos: Javier Guardiola , candidato de PSOE; Noelia Núñez de PP, Joaquín Patilla de Ciudadanos; Eduardo Rubiño , de Más Madrid, y Lilith Verstrynge, de Unidas Podemos. Solo falta VOX, han decidido no participar en 'El debate de los idealistas'.

'TEM' celebra 'El debate de los idealistas'

Risto ha querido comentar con Joaquín Patilla que en el vídeo de presentación de los cinco candidatos el programa cometió un gazapo. Se dijo que todos eran menores de 30 años, pero el candidato de Ciudadanos no, "pero está cerca", ha puntualizado el presentador.

Marta Flich ha querido saber la edad exacta que tiene Joaquín Patilla, pero antes de desvelar su edad, el candidato de Cs le ha querido hacer una pregunta a la colaboradora: "¿Cuántos me echas?". "Pues te echo...", ha empezado a decir, pero no podía continuar, se ha empezado a reír, y es que “eres de las pocas personas que me ha puesto roja en televisión”, le ha dicho.