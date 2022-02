Javier Nart analiza la salida de Albert Rivera del bufete de abogados: "Confundió tener éxito con ser el éxito"

"¿Tú le has visto trabajar?", le ha preguntado Risto, "Albert es un trabajador extraordinario", ha asegurado Nart, "si me pones de pívot de la NBA, creo que voy a fracasar", ha apuntado. De esta manera ha querido aclarar que Rivera no fue contratado por ser un brillante abogado, sino por los contactos que tenía.