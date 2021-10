Chicote brota con José García Abad tras afirmar que la información de ABC sobre el rey emérito es “tendenciosa”: “El diario no ha manipulado nada”

"La información que ha sacado ABC, periódico monárquico de toda la vida, es absolutamente tendenciosa y comprendo que sale en apoyo del rey emérito decir yo no me he quedado ese dinero era para la transición", ha subrayado García Abad.

Chicote le ha contestado muy molesto por estas palabras, "eso es una fuente documental, yo no me puedo inventar las agendas de Manglano, yo lo que digo es que Don Juan Carlos le dijo a Manglano el 30 de mayo de 1989 lo que está publicado en el diario ABC, el diario ABC no ha manipulado nada y no es tendencioso en absoluto", ha sentenciado.