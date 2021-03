Jaime Peñafiel defiende la vacunación de las infantas y se enfrenta a los colaboradores: “Han hecho lo que tenían que hacer”

“La Casa Real ha dicho que ellos no salen a defender a las infantas porque no son parte de la familia real… ¡Vamos no me jod***!”, comentaba Jaime Peñafiel mientras subía el tono de la entrevista. “Hay una corriente antimonárquica a la que se han sumado mucha gente y muchos políticos. Yo no entiendo a este país, las infantas han cumplido con su obligación y hay una campaña contra Felipe y las instituciones monárquicas”, aseveraba.