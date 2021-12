José Luis lleva 7 años luchando con la enfermedad de su mujer

"Mis hijos también tendrán Alzheimer con 40 años"

Hay 325.000 grandes dependientes domiciliados

¿Es discriminatorio exigir a un trabajador del hogar el pasaporte covid? Esta es la cuestión que se estaba debatiendo en 'Todo es mentira' tras saber que había un 8% del personal de las residencias geriátricas privadas siguen sin vacunarse. Para saber si es legal o no el programa ha invitado a un abogado y también a un hombre que vive con su mujer diagnosticada a los 39 años con Alzheimer precoz.

Según Raúl Rojas, socio bufete de abogados Écija, no es legal porque "a día de hoy la vacunación no es obligatoria en España, por eso no se puede exigir", ha explicado. Mientras que para José Luis es una información importantísima de la persona que va a cuidar de su pareja y no está de acuerdo con Raúl Rojas, "yo necesito saber en qué manos dejo al amor de mi vida", ha asegurado. Esos cuidadores tienen que tener la vacuna sí o sí, "se lo digo a Pedro Sánchez o a quien sea, ya se lo dije en su momento en el caso de Ana ya nos conoce bien en el tema del Alzheimer con 39 años de qué palo se cojea en este país", ha asegurado.

"Yo tengo aquí la UCI montada"

"Yo tengo tres menores en la casa, y una madre con 90 años, y una persona de 39 años con Alzheimer, y además el Estado me dice no la podemos institucionalizar por edad y por patología", ha contado, "con 29 actuaciones policiales el año pasado en el que Ana nos quería matar y nosotros a ella. Y nos dicen no, te la comes con patatas en casa, y es lo que estoy haciendo".

"Para mí sería muy fácil que ahora mismo la contagiaran y muriera porque es lo que quiere ella. Y no se puede hacer. Y mi hijo con 15 años me dice no te preocupes papa, que nosotros la vamos a dar el haloperidol y nos la quitamos del medio, y nos protegemos con la ley del menor. Esa es la historia nuestra de Ana", ha destacado.

El Alzheimer me ha enseñado lo que es la libertad. La de expresión y la de vivir cada día