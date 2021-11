Muchos medios se han hecho eco de una alucinante historia, el despertar de Manel tras 35 años en coma . “Fue muy traumático. En todo momento cuando desperté estaba pensando que era el día siguiente del accidente… pensaba que era el 1 de marzo de 1979. Yo no podía hablar”, ha recordado.

Esta noticia ha llamado mucho la atención en 'Todo es mentira', y en un artículo de 'La Voz de Galicia' del año 2019, el medio cuenta la historia de Manel Monteagudo , donde se explica que permaneció 64 días en coma, y no 35 años como él ha relatado. Estuvo 16 meses ingresado en el Sanatorio Modelo de A Coruña, después 14 meses encamado en su casa.

Como le explicó entonces, Manel hacía su vida cotidiana pero luego todo se le olvidaba, es decir, no estaba en estado vegetativo. Si hubiera estado en coma no podría andar, comer... "No es que haya contado una mentira, es un problema de enfoque", ha insistido José Ramón Ares.