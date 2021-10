García-Margallo se transforma en 'Terminator' para defender a Ayuso: "Tú estás en el 'hakuna matata"

García-Margallo se deja llevar por el ambiente de 'Todo es mentira', se pone las gafas de sol como si fuese Risto Mejide y defiende a la 'popular' Díaz Ayuso transformándose en un auténtico 'Terminator' . Los colaboradores y el presentador no pudieron aguantar la risa.

Marta Flich dio paso al audio en el que Ayuso hablaba sobre el peligro de las ayudas de 250 euros a los jóvenes: "No sé si está bien regulado, porque puede ocurrir que sean los propios padres los que den de alta los pisos para que les den el dinero a los hijos ...".

García-Margallo llegó a su momento de gloria. La cámara enfocó al exministro con las gafas de sol puesta, con el gesto serio y diciendo a Castelo: "Tú también estás en Hakuna Matata, ¿dónde hay chalets que cuesten 20.000 euros? ". El exministro no puede mantener la seriedad y echa a reír.

Castelo se queda sin palabras y dice: "cuando me mira un 'terminator' me acojono". Risto, que no daba crédito, apunta: "Ahora parece uno de esos raperos con la gorra...".