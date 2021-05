Fumanal responde a Monedero tras sus polémicas declaraciones: "El voto de mi abuela vale igual que el de un catedrático"

Juan Carlos Monedero ha hecho un análisis muy polémico tras las elecciones madrileñas del 4M, en una entrevista en la cadena SER ha asegurado que "los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein".

Marta Flich le ha preguntado a Verónica Fumanal qué opinaba de estas declaraciones: "Hay una regla fundamental y es la regla democrática que es que mi abuela que no tiene estudios, pobrecita, en aquella época no había. Tiene 101 años, ve la televisión a veces. Tienes todas las capacidades cognitivas plenamente, y el día de las elecciones el voto de mi abuela vale igual que el de un catedrático. Y yo me siento muy orgullosa de que mi abuela también pueda votar", ha sentenciado.