Algunos de los factores de esta escasez son el Brexit, por otro lado China que es el mayor proveedor de materia prima global, el covid y la crisis del transporte. "Esto hace que haya un desabastecimiento de algunas marcas" , ha explicado Marta Prados, "pero eso no significa que no haya la categoría del producto" . "Que nadie se preocupe", ha asegurado, "estamos trabajando 24/7 para que todo vuelva a la normalidad".

Sí es cierto que hay una falta de material, como vidrio, corchos, tapones... pero "eso no quiere decir que todas las casas y marcas tengan ese problema", ha puntualizado. Esto significa que "hay ocasiones en las que se tiene el producto y no se puede embotellar, o el transporte no llega a tiempo", ha especificado Marta Prados.