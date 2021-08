El joven afgano al que sus compañeros de facultad intentan traer a España: “Tengo mucho miedo”

El estudiante afgano atrapado en su país no ha escondido ante la cámara su miedo por la situación que está viviendo con la llegada de los talibanes: “Tengo mucho miedo, no solo por mí, también por mi familia, tengo tres hermanas que no pueden salir de casa, no van a poder hacer nada… tengo mucho miedo especialmente por mis hermanas y mi madre”, aseguraba el joven afgano.