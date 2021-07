Okdiario ha publicado una entrevista póstuma a la abuela de la Reina Letizia dos días después de su fallecimiento. En ella Menchu Álvarez del Valle habla sin tapujos de los reyes eméritos, de Felipe VI y de Pablo Iglesias. 'En 'Todo es mentira' hemos hablado con un realizador para saber si se ha grabado con autorización de la entrevistada o no.

Según ha defendido el periodista Alejandro Entrambasaguas, quien ha firmado la entrevista, la petición que le hizo Menchu fue que se publicara cuando ya no estuviera, "y tratadla con cariño". Fue grabada en diciembre de 2019 en su casa de Ribadesella (Asturias), y en ella, la abuela de Doña Letizia aparece fumando y de una manera muy relajada. Esto y algunos detalles técnicos más hace pensar que no fue pactada.

'Todo es mentira' ha consultado a un realizador sobre cómo se grabó esta entrevista, "se ve que no está grabada para ser emitida", ha asegurado Alonso Barragán, "no cumple con ninguno de los estándares que se utilizan para emisión en televisión".

"No está grabado con una cámara profesional", ha explicado, está grabado con un teléfono móvil, esto "se aprecia mucho por la textura de la imagen". Además no tiene un color que provenga de una cámara profesional, "el tiro de cámara es contrapicado, no es a nivel".