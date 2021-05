Un enfermero de la UCI, sobre la actitud lamentable en los botellones: "La libertad no es saltarse todas las restricciones"

"No solo se mueren personas mayores"

"Me parece una situación lamentable" , ha asegurado, "sobre todo porque hay personas que están en la UCI que llevan un mes, mes y medio intentando recuperarse de una enfermedad terrible y que tengan que estar escuchando por la ventana esos gritos, me parece una actitud irresponsable ", ha añadido.

"Lamentablemente la pandemia no se está acabando", ha recordado a todos los que se saltaron todas las medidas de seguridad, "en la UCI diariamente se muere gente". Y ha querido transmitir que no solo se mueren personas mayores, "he visto morir a gente muy muy joven", ha asegurado el enfermero. Eso es una realidad, "y no se puede olvidar", ha subrayado.