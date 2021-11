Enfermera del Hospital Severo Ochoa, sobre la familia entera sin vacunar en la UCI: "No es ningún bulo"

'Todo es mentira' y en especial Risto Mejide no se han cansado de advertir del peligro de no vacunarse contra la covid-19. Este es el caso de una familia entera que decidió no hacerlo, y ha acabado ingresada en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Tres de ellos muy graves, en la UCI sedados e intubados, y una cuarta en planta (la que sí decidió vacunarse), aunque su estado de salud es muy frágil.