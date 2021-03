“Todo este espectáculo me parece lamentable , me confirma la baja clase de políticos que tenemos . Unos por convocar las elecciones cuando lo ven en otra comunidad autónoma y ven la oportunidad… por cierto, recordamos que el día 7 de febrero, la misma presidenta que hoy disuelve la asamblea y convoca elecciones, decía que convocar elecciones es una irresponsabilidad. Y los otros, aprovechar la coyuntura y presentar dos mociones de censura”.

Y continuaba, muy serio: “Yo, sinceramente, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí este espectáculo me da vergüenza… ¡me da vergüenza! Me da vergüenza porque los ciudadanos están pendientes de otras cosas mucho más importantes en estos momentos: están pendientes de los ERTE que no se cobran, de los hospitales, de las UCI, están pendiente de un virus que, por cierto, sigue ahí… eso es lo que le importa a la gente. Todo esto es un baile de sillones vergonzoso lo mires por el lado que lo mires, ¡es vergonzoso!”, aseguraba Risto Mejide visiblemente enfadado.