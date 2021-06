Duran i Lleida, exlíder de Unión Democrática, sobre los indultos: “Son fruto de la fortaleza del Estado español”

“Creo que los indultos son necesarios” , ha expresado el político. En su opinión, continuando por la misma vía en la que estábamos no se iba a resolver el problema con Cataluña y quizá esta decisión abra nuevas sendas de diálogo. “Igual no sale bien, pero es necesario intentarlo”, ha añadido.

“Hay gente que no somos independentistas que entendemos que hay una utilidad pública en ese indulto”, ha dicho Duran i Lleida. En su opinión son “fruto de la fortaleza del estado español, que si no es fuerte no puede permitirse esta medida”.