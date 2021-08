En ‘Todo es mentira’, Salguero ha asegurado que en ningún momento se negó a identificarse, que su local cumplía todas las medidas sanitarias y ha relatado su parte de lesiones: “La policía sabía que estaba recién operada y, aún así, me tiraron al suelo y me golpearon”, confesaba la dueña del bar de Torrent.

“Me patearon en la patrulla y me dijeron ‘pu** panchita de mier**, ahora no estás tan chula”, confesaba Andrea Salguero. “Yo me puedo someter a cualquier polígrafo”, decía la propietaria del bar antes de romper a llorar. “No es posible que me hayan agredido así y delante de mi hijo”, añadía entre lágrimas.