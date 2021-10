'Todo es mentira' desmonta una 'fake news' sobre el supuesto riesgo de colisión en el aeropuerto de Tenerife Norte: "No hubo ningún peligro"

Titulares como "Susto en el aeropuerto de Tenerife : evitan 'in extremis' el choque de dos aviones", "Incidente en el aeropuerto de Los Rodeos entre dos aviones, uno que aterrizaba y otro que estaba ocupando la pista" o "Dos aviones evitan por poco un choque en el Aeropuerto de Tenerife" han alarmado. Pero es una 'fake news' . 'Todo es mentira' ha demostrado que eso no es cierto.

A través de las imágenes del avión que iba a despegar, se ve que el piloto frena tras un aviso de la torre de control. Pero solo es un aborto de despegue . "No ha ocurrido nada. Los frenos están un poco calientes , hay que esperar a que se enfríen", explicaba el comandante de Iberia 3937.

Inma Navas, reportera de 'Todo es mentira', se ha desplazado hasta la base aérea de Cuatro Vientos para verificar si hubo riesgo o no de colisión en el aeropuerto de Tenerife Norte. ¿Hubo algún peligro para los pasajeros del vuelo? "No suele ocurrir habitualmente", ha asegurado Javier Moya, instructor y piloto, "y no hubo en ningún peligro".