Las reinfecciones se multiplican con ómicron: una persona ya se ha contagiado cuatro veces de covid

Ómicron está multiplicando las reinfecciones de covid y hay gente que ya se ha contagiado hasta cuatro veces. “Muchísima de la gente ahora sufre su primera reinfección y es normal. Se debe a que ómicron es un bicho bastante distinto para nuestro sistema inmunitario como para que se nos cuele y cause una infección”, explica Quevedo. Compara esta situación con la de los resfriados comunes: “No es raro si pensáis en primos hermanos de este virus, que son los que nos causan resfriados comunes. No has pasado solo un resfriado en tu vida, has pasado varios”.