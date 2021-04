“No, yo no me considero franquista, yo me considero español, un amante de mi historia, no reniego de ella, no me acomplejo de ella, pero no por ello tengo que ser franquista… si en algún momento me tengo que declinar, diría que no soy antifranquista”, aseguraba el concejal de Vox mientras los colaboradores le ponían en apuros con alguna pregunta relacionada con su ideología. “Por esto hace falta la ley de memoria histórica”, comentaba al terminar la entrevista Marta Flich.