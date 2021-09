“Lo que hacemos en el Instituto es aprovechar la certeza que tenemos en nuestras mentes preguntando a la población, para ver qué diferencias hay entre las personas felices y las que no lo son”, ha explicado Cencerrado en ‘Todo es mentira’. Atendiendo a esas respuestas, ha descubierto que lo más importante en nuestra felicidad es “ la calidad de las relaciones sociales ”, mientras que lo que nos hace más infelices es “la soledad”. “La gente mayor son los que peor están”, ha revelado.

Una posible solución para ser cada vez más felices podría ser repetir las acciones que nos llevaron a ese estado, pero el físico lo desmiente: “La conclusión a la que he llegado tras 16 años es que repetir lo que no hace felices no nos hace más felices”. Eso se debe a la adaptación.