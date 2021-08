Por otra parte, otra buena noticia que traen las recientes cifras es que solo quedan 331.486 personas en ERTE. No obstante, muchos de ellos llevan ya un año, siendo previsible que no vuelvan al mercado y acaben en ERE. Además, muchos se están aprovechando de los ERTE para no pagar vacaciones, no reconocer derechos y que lo subvencione la Seguridad Social, según ha explicado el experto.