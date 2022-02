Chanel, tras la polémica en el Benidorm Fest: "No era consciente de dónde me metía, pero sí sabía que era muy grande"

Le elección de Chanel Terrero como candidato para representar a España en Eurovisión ha traído mucha cola. Tras ganar Benidorm Fest la cantante no pudo ocultar su alegría pero esta victoria para muchos otros ha sido motivo de disputa.

Tras unas semanas de la gala final de Benidorm Fest , Chanel ha roto su silencio para hablar cómo vivió su victoria, y sobre todo cómo se encuentra tras las polémicas. Ahora está muy enfocada en el trabajo, "en lo que me toca que es ensayar y todo lo que esté en mi mano para llevar una apuesta artística potente ", ha asegurado.

"No era consciente de dónde me metía", ha asegurado, pero sí "sabía que esto era muy grande, que iba a ser supertop", ha contado, y "lo que no vi venir es todo lo de después", ha sentenciado.