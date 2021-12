Se culpa a la variante ómicron del aumento de los contagios, pero el experto dice que no es la principal causa: “Tendrá mucho que ver en las próximas semanas, pero a día de hoy no parece que sea la razón. Los contagios empezaron a subir en Europa hace semanas. Tenía que ocurrir si no ponemos normas, llega el mal tiempo y empezamos a respirar el aire de otros… No es nada nuevo”.